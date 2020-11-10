Макрон хоче реформувати Шенген у зв'язку із загрозами тероризму

Президент Франції Еммануель Макрон закликав переглянути правила роботи Шенгенської зони. Він упевнений, що потрібно посилити безпеку країн на тлі загрози тероризму.

Про це повідомляє France 24.

Сьогодні пройшла онлайн-конференція з канцлером Австрії, Себастьяном Курцом, канцлером Німеччини Ангелою Меркель, прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рутте, головою Євроради Шарлем Мішелем та головою Єврокомісії Урсулою фон дер Лейне. На ній обговорювали необхідність реакції і відповідних заходів Євросоюзу на останні теракти у Франції та Австрії.

Макрон вважає, що правила Шенгенської зони потребують "глибокого перегляду". Він підкреслив, що Європа повинна залишатися з відкритими кордонами, але готовою до погроз.

Президент Франції виступив за створення внутрішнього ради безпеки для забезпечення протистояння загрозам тероризму. Також він повідомив, що пропозиції з реформування Шенгенської зони будуть готові до саміту ЄС в грудні.

Нагадаємо, увечері 2 листопада в столиці Австрії Відні група терористів влаштувала стрілянину біля синагоги. Також терористи атакували ще ряд об'єктів у місті. Постраждали більше 20 людей, також є загиблі.

Крім того, 31 жовтня у Ліоні невідомий стріляв з дробовика в православного священика поблизу грецької церкви. З місця події зловмисник зник, його розшукувала поліція.

Додамо, що в Ніцці озброєний ножем чоловік напав на людей поблизу церкви.

Крім теракту в Ніцці, у Франції запобігли ще кілька нападів, зокрема, в Авіньйоні, Ліоні та передмісті Парижа. У країні оголосили максимальний рівень терористичної загрози, посилена охорона шкіл і церков.