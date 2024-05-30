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Макрон хоче створити коаліцію військових інструкторів з ЄС в Україні, - Le Monde

Фото: французький президент Еммануель Макрон (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Французький президент Еммануель Макрон хоче створити європейську коаліцію військових інструкторів в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Monde.

Видання зазначило, що нині ще нічого не вирішено остаточно, проте це може бути питання тижнів, а то й днів, перш ніж французькі та європейські інструктори будуть відправлені в Україну.

Але французька влада прагне створити коаліцію з охочих країн для підготовки українських військових. За інформацією джерел Le Monde, консультації з цього питання мають прискоритися найближчими днями, щоб оголошення могло відбутись під час візиту президента України Володимира Зеленського до Франції з нагоди 80-ї річниці висадки в Нормандії 6 і 7 червня.

Тоді Макрон міг би оприлюднити контури такої ініціативи, через три з половиною місяці після того, як 26 лютого він заявив, що не виключає надсилання західного військового підкріплення в Україну.

 

Зауважимо, що цього року Росію на заходи з нагоди 80-ї річниці висадки в Нормандії не запросили.

Макрон хотів відправити свої війська в Україну

Цього року Макрон став публічно обговорювати можливість відправки військ в Україну, але при цьому до якоїсь конкретики він не дійшов.

Однак низка країн НАТО виступили проти цієї ідеї, зокрема, Німеччина, Чехія, Болгарія, Польща, Іспанія та Італія.

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