Макрон готовий обговорити ідею використання ядерних боєголовок для "захисту ЄС"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DNA .

Макрон провів зустріч з дванадцятьма молодими європейцями у віці від 19 до 26 років та відповів на питання, що цікавлять та турбують молодь.

Під час зустрічі вони торкнулись питання щодо готовності Франції європеїзувати свій потенціал ядерного стримування.

"У нас є форма захисту - НАТО. М и повинні піти далі, побудувати надійну європейську оборону. Це може означати розгортання протиракетних щитів, але ми повинні бути впевнені, що вони блокують усі ракети та стримують використання ядерної енергії. Бути надійним також означає мати ракети великої дальності, які б стримували росіян", - сказав президент.

Він також пояснив, що французька доктрина полягає в тому, що країна може використовувати свою ядерну зброю, коли її життєво важливі інтереси знаходяться під загрозою.

"Я виступаю за відкриття цієї дискусії, яка, таким чином, повинна включати протиракетну оборону, стрільбу зі зброї великої дальності, ядерну зброю для тих, хто її має або хто має американську ядерну зброю на своїй території", - сказав Макрон.

Він запропонував "викласти на стіл" все, що мають країни Європейського союзу і подивитись, що справді забезпечить їм надійний захист.