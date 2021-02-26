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Макрон готовий зробити щеплення COVID-вакциною AstraZeneca

Новость на русском → Париж, П'ятниця 26 лютого 2021 16:15
Макрон готовий зробити щеплення COVID-вакциною AstraZeneca Фото: Еммануель Макрон (facebook com EmmanuelMacron)
Автор: Андрій Козловський

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що готовий зробити щеплення вакциною від коронавірусу Oxford/AstraZeneca. Це станеться тоді, коли надійде його черга.

Про це повідомляє Reuters.

"У світлі останніх наукових досліджень ефективність вакцини AstraZeneca доведена. Моя черга прийде, у мене є час. Якщо мені запропонують цю вакцину, я, звичайно, прийму її", - сказав Макрон.

За його словами, AstraZeneca не змогла досягти поставлених цілей щодо поставок вакцини, і тому лідери ЄС тиснули на англо-шведську компанію.

"Ми сказали їм, що ви несерйозно ставитеся до взятих на себе зобов'язань, ви їх не виконали. Ми тиснемо на них, щоб вони надолужили згаяне і дотримувалися точного графіка", - сказав він.

Нагадаємо, Фармацевтична компанія AstraZeneca планує поставити менше половини вакцин від коронавірусу в ЄС, від тієї кількості, яку планувалося поставити за контрактом у другому кварталі. Планувалося поставити 180 млн доз.

Крім того, в Україні 24 лютого розпочалася вакцинація населення від коронавірусу. Щеплення людям роблять вакциною AstraZeneca.

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