Макрон: європейці ніколи не кинуть Україну, на кону наша безпека

Європейці продовжать допомагати Україні оборонятися від російського вторгнення і не кинуть її. Від цього залежить безпека Європи.
Про це під час звернення до британських парламентарів заявив президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.
Французький лідер наголосив, що Франція і Британія мають працювати разом, щоб "захищати ефективний мультилатералізм і міжнародний порядок", що сформувався після Другої світової війни.
"Велика Британія і Франція повинні ще раз показати світу, що їхній союз може змінити ситуацію", - додав він.
Макрон детально розповів про спільну підтримку України з боку Лондона і Парижа з перших днів повномасштабного вторгнення Росії.
"Європейці ніколи не кинуть Україну. На карту поставлені наша безпека і наші принципи, можливість миру в Європі. Саме це поставлено на карту в Україні, і не менше", - додав він.
Нагадаємо, Франція є одним з основних союзників України. Вона вже надала українським воїнам легкі танки AMX-10RC, САУ Caesar і багато іншої військової техніки.
При цьому 6 лютого цього року стало відомо, що Україна отримала від Франції перші винищувачі Mirage 2000. Вони вже допомагають захищати небо України від російських атак.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.