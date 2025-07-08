Макрон: європейці ніколи не кинуть Україну, на кону наша безпека

Французький лідер наголосив, що Франція і Британія мають працювати разом, щоб "захищати ефективний мультилатералізм і міжнародний порядок", що сформувався після Другої світової війни.

"Велика Британія і Франція повинні ще раз показати світу, що їхній союз може змінити ситуацію", - додав він.

Макрон детально розповів про спільну підтримку України з боку Лондона і Парижа з перших днів повномасштабного вторгнення Росії.

"Європейці ніколи не кинуть Україну. На карту поставлені наша безпека і наші принципи, можливість миру в Європі. Саме це поставлено на карту в Україні, і не менше", - додав він.