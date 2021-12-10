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Макрон: ЕС и США должны обеспечить Украине безопасность

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Франция, Пятница 10 декабря 2021 03:41
Макрон: ЕС и США должны обеспечить Украине безопасность Фото: Эммануэль Макрон, президент Франции (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Европа и Соединенные Штаты должны быть на стороне Украины, чтобы обеспечить ее безопасность. Президент Франции Эммануэль Макрон выразил благодарность президенту США Джой Байдену.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию.

По словам французского лидера, в политическом смысле это очень хорошая инициатива. В то же время он подчеркнул важность нормандского формата и французско-немецкую медиацию в нем.

Однако при этом отметил: "Смогут ли европейцы самостоятельно это изменить? Нет. Это зависит от доброй воли других сторон".

По словам Макрона, необходимо снова взаимодействовать и снова вовлекать в переговоры в нормандском формате и Путина, и Зеленского, чтобы перезагрузить этот формат и политический процесс.

Относительно России Макрон особо подчеркнул важность ее привлечения к такому диалогу, который помог бы снять напряженность вокруг Украины, обеспечить стабилизацию и мир в регионе: "Самым необходимым диалогом с Россией можно выстроить новое решение и процесс, которые будут сохранять украинский суверенитет и мирное урегулирование, достижение мира во всем регионе, стабильности всего нашего континента".

При этом он отметил, что разговор с Путиным Байден показал: он также считает, что такой диалог с президентом России нужен.

Потому что, по словам Макрона, "благодаря этому диалогу мы можем фиксировать наши договоренности и разногласия, а также прокладывать дальнейший путь таким образом, чтобы избежать эскалации".

Напомним, 7 декабря прошел саммит президента США Джо Байдена и Путина. Разговор длился более 2 часов, во время которого, в частности, поднимался вопрос угрозы российского вторжения в Украину.

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