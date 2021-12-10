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Макрон: ЄС і США мають забезпечити Україні безпеку

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Франція, П'ятниця 10 грудня 2021 03:41
Макрон: ЄС і США мають забезпечити Україні безпеку Фото: Еммануель Макрон, президент Франції (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Європа і Сполучені Штати повинні бути на боці України, щоб забезпечити її безпеку. Президент Франції Еммануель Макрон висловив подяку президенту США Джой Байдену.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференція.

За словами французького лідера, в політичному сенсі це дуже хороша ініціатива. У той же час він підкреслив важливість нормандського формату і французько-німецьку медіацію в ньому.

Однак при цьому зазначив: "чи зможуть європейці самостійно це змінити? Ні. Це залежить від доброї волі інших сторін".

За словами Макрона, необхідно знову взаємодіяти і знову залучати в переговори в нормандському форматі і Путіна, і Зеленського, щоб перезавантажити цей формат і політичний процес.

Щодо Росії Макрон особливо підкреслив важливість її залучення до такого діалогу, який допоміг би зняти напруженість навколо України, забезпечити стабілізацію і мир в регіоні: "найнеобхіднішим діалогом з Росією можна вибудувати нове рішення і процес, які будуть зберігати український суверенітет і мирне врегулювання, досягнення миру в усьому регіоні, стабільності всього нашого континенту".

При цьому він зазначив, що розмова з Путіним Байден показала: він також вважає, що такий діалог з президентом Росії потрібен.

Тому що, за словами Макрона, "завдяки цьому діалогу ми можемо фіксувати наші домовленості і розбіжності, а також прокладати подальший шлях таким чином, щоб уникнути ескалації".

Нагадаємо, 7 грудня пройшов саміт президента США Джо Байдена і Путіна. Розмова тривав більше 2 годин, під час якого, зокрема, піднімалося питання загрози російського вторгнення в Україну.

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