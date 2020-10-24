Макрон и Эрдоган поссорились из-за ислама. Франция отозвала своего посла

Президент Турции Реджеп Эрдоган посоветовал французскому коллеге Эммануэлю Макрону "лечить психику" из-за его заявления относительно ислама. В ответ Франция объявила об отзыве своего посла из Турции.

Об этом сообщает французское агентство AFP.

Недавно Макрон предложил построить во Франции "просвещенный ислам" после жестокого убийства французского учителя религиозным фанатиком.

"Речь идет о том, чтобы попробовать создать такой порядок, который поможет построить просвещенный ислам в нашей стране. Ислам, который бы жил в мире с нашей республикой, уважал бы принцип отделения церкви от государства и успокоил бы разгоряченные умы", - заявил французский президент.

Эрдоган во время сегодняшнего выступления в городе Кайсери раскритиковал такие слова Макрона.

"Что не так у Макрона с исламом и мусульманами? То, что глава государства так относиться к миллионам мусульман в своей стране, - это в первую очередь потеря контроля над разумом. Он нуждается в лечении своей психики", - подчеркнул лидер Турции.

После этого в Елисейском дворце назвали заявление Эрдогана неприемлемым и сообщили о решении отозвать своего посла из Турции для консультаций.

Напомним, накануне Макрон обратился к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой помочь в борьбе с терроризмом и нелегальной миграцией.

Как писало РБК-Украина, убийство учителя, который показал детям карикатуры на пророка Мухаммеда от журнала Charlie Hebdo, произошло в пригороде Парижа 16 октября. Убийцей оказался 18-летний чеченец из Москвы.