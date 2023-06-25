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Макрон про бунт Пригожина: показав розкол, який існує в Росії

Фото: президент Франції Еммануель Макрон (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Переворот у Росії, який здійснив засновник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин, показав, що в "російському таборі існує розкол".

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на La Provence.

"Я стежив за подіями годину за годиною, підтримуючи зв'язок з основними партнерами Франції", - заявив він.

Макрон вважає, що ситуація показала крихкість російської армії, а також "її допоміжних сил, таких як ПВК "Вагнера".

Макрон також заявив, що "все це має змусити нас бути дуже пильними і повністю виправдовує підтримку, яку ми надаємо українцям у їхньому опорі".

Бунт Пригожина у РФ

Учора ватажок ПВК "Вагнера" заявив, що його бойовики йдуть на Москву, щоб "розібратися із беззаконням". Він розкритикував військове керівництво Росії, включаючи диктатора Володимира Путіна.

Однак надвечір Пригожин несподівано вирішив припинити свій бунт і похід на Москву.

Крім того, сьогодні стало відомо, що Пригожин під час свого бунту наполягав на тому, щоб у переговорах брали участь "перші особи". З огляду на це Кремль звернувся за допомогою до самопроголошеного глави Білорусі Олександра Лукашенка.

Детальніше про бунт Пригожина в Росії - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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