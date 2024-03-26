Макрон у Бразилії просуватиме свою позицію щодо війни проти України, - Bloomberg

Як зазначає агентство, у центрі його порядку денного буде спроба переконати президента Бразилії Луїза Інасіу Лулу да Сілву зайняти певну позицію щодо війни проти України.

Лула досі прагнув позиціонувати свою країну як нейтральну, яка може підтримувати зв'язки як з Росією, так і з Україною.

Макрон зайняв одну з найсильніших позицій щодо війни, попередивши західних союзників, що президент Росії Володимир Путін становить екзистенційну загрозу Європейському Союзу.

За словами французьких чиновників, Макрон розглядає Бразилію як ключового гравця серед держав, що розвиваються, особливо тому, що вона головує в "Великій двадцятці", до якої входить більшість найбільших економік світу.

Французький лідер робить ставку на те, що його розбіжності з Лулою щодо вторгнення Росії в Україну можуть бути звужені, додали офіційні особи, хоча Бразилія вважає, що обидві сторони поділяють провину за війну.

Лула неодноразово відмовлявся постачати зброю в Україну, стверджуючи, що стратегія США та ЄС підриває перспективу досягнення рішення шляхом переговорів. Позиція Бразилії багато в чому знаходить відгук на Глобальному півдні, який відноситься до економік, що розвиваються.

Заяви Макрона щодо відправлення військ в Україну

Нагадаємо, наприкінці лютого президент Франції Еммануель Макрон не виключив, що країни Заходу можуть запровадити війська для допомоги Україні.

Згодом французький лідер уточнив, що його країна може перекинути своїх військових до України, якщо Росія знову почне наступати на Київ чи Одесу.

У березні Макрон знову зробив заяву про війська Франції в Україні. Він наголосив, що такий варіант не виключається.

Україна після повномасштабного вторгнення активно працювала над розвитком відносин із Латинською Америкою, щоб повернути країни регіону на свій бік та максимально ізолювати Росію на міжнародній арені. Наприкінці лютого 2024 року президент Аргентини Хав'єр Мілей заявив, що планує провести "саміт підтримки Латинської Америки" для України наприкінці цього року.