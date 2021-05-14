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Макрон на армянском языке выступил за вывод войск Азербайджана

Автор: Артур Родивилов

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о необходимости вывода войск Азербайджана с территории Армении. Объявление сделано на армянском языке.

Его заявление опубликовано в Facebook.

Макрон отметил, что Франция поддерживала и будет поддерживать армянский народ.

"Азербайджанские войска проникли на армянскую территорию. Они должны незамедлительно вернуться назад", - написал он на армянском языке.

Как сообщила пресс-служба Елисейского дворца, вечером 13 мая Макрон обсудил эту тему во время телефонного разговора с исполняющим обязанности премьера Армении Николом Пашиняном.

"Франция выступает за урегулирование напряженной ситуации в регионе через СБ ООН. Это обеспечило бы региональную стабильность и безопасность", - отметили там.

Напомним, в начале ноябре 2020 года в ходе стремительной операции армии Азербайджана военным Армении и формированиям непризнанного "Арцаха" пришлось оставить Шушу. С 8 ноября 2020 года город полностью перешел под контроль Баку, параллельно бои продолжались уже на расстоянии 2-3 километров от столицы НКР Степанакерта.

По условиям мирного соглашения Степанакерт и еще несколько районов Нагорного Карабаха контролируют российские миротворцы. Другие несколько районов сразу перешли под контроль Баку.

Подробнее о событиях осени 2020 года читайте в материале РБК-Украина "Принуждение к миру. Чем закончилась война в Нагорном Карабахе".

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