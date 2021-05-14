RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Макрон вірменською мовою виступив за виведення військ Азербайджану

Автор: Артур Родивилов

Президент Франції Емманюель Макрон заявив про необхідність виведення військ Азербайджану з території Вірменії. Оголошення зроблено вірменською мовою.

Його заяву опубліковано в Facebook.

Макрон зазначив, що Франція підтримувала і буде підтримувати вірменський народ.

"Азербайджанські війська проникли на вірменську територію. Вони мають негайно повернутися назад", - написав він вірменською мовою.

Як повідомила прес-служба Єлисейського палацу, ввечері 13 травня Макрон обговорив цю тему під час телефонної розмови з виконуючим обов'язки прем'єра Вірменії Ніколом Пашиняном.

"Франція виступає за врегулювання напруженої ситуації в регіоні через РБ ООН. Це забезпечило б регіональну стабільність і безпеку", - зазначили там.

Нагадаємо, на початку листопаді 2020 року в ході стрімкої операції армії Азербайджану військовим Вірменії і формуванням невизнаного "Арцаха" довелося залишити Шушу. З 8 листопада 2020 року місто повністю перейшло під контроль Баку, паралельно бої тривали вже на відстані 2-3 кілометрів від столиці НКР Степанакерта.

За умовами мирної угоди Степанакерт і ще кілька районів Нагірного Карабаху контролюють російські миротворці. Інші кілька районів відразу перейшли під контроль Баку.

Детальніше про події осені 2020 року читайте в матеріалі РБК-Україна "Примус до миру. Чим закінчилася війна в Нагірному Карабасі".

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України АрменияАзербайджан