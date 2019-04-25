Макрон анонсував реформи у відповідь на протести "жовтих жилетів"

Фото: Еммануель Макрон (Chip Somodevilla/Getty Images)

Президент хоче "скоротити податки для максимальної кількості громадян і особливо тих, хто працює, середнього класу"

Президент Франції Еммануель Макрона представив довгоочікуваний відповідь на вуличні протести "жовтих жилетів". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Макрон під час телевізійної промови виклав перші конкретні заходи, які будуть прийняті у відповідь на занепокоєння, висловлені в ході понад 10 тис. дебатів, які відбулися по всій країні, а також майже 2 млн пропозицій, зроблених в інтернеті.

Макрон заявив, що Франція "значно" скоротить податок на прибуток. Президент хоче "скоротити податки для максимальної кількості громадян і особливо тих, хто працює, середнього класу".

Він сказав, що розглядає питання про фінансування цих заходів шляхом скорочення державних витрат. При цьому лідер французів не уточнив позицію про те, що треба змусити людей працювати довше, перш ніж виходити на пенсію.

Також президент хоче зменшити кількість депутатів у парламенті, а також змінити систему виборів у парламент, щоб вона краще відображала розмаїття політичних партій Франції.

"Ми можемо поліпшити парламент і зробити його більш ефективним", - заявив Макрон.

За його словами, він також планує спростити громадянам процедуру ініціювання національних референдумів.

Нагадаємо, 6 квітня у Франції поновилися акції протесту руху "жовтих жилетах". Дві колони з протестувальниками почали марші Парижем від площі Республіки і від площі біля хмарочоса Монпарнас. Ще на початку маніфестацій 21 учасник руху "жовтих жилетах" був затриманий через спроби провести маніфестації в заборонених зонах.

Крім того, Twitter відмовився поширювати рекламну кампанію МВС Франції, яка закликає голосувати на виборах в Європейський парламент.