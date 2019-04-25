ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Макрон анонсував реформи у відповідь на протести "жовтих жилетів"

Новини » Політика    25.04.2019 - 23:35
Макрон анонсував реформи у відповідь на протести "жовтих жилетів"
Фото: Еммануель Макрон (Chip Somodevilla/Getty Images)

Президент хоче "скоротити податки для максимальної кількості громадян і особливо тих, хто працює, середнього класу"

Президент Франції Еммануель Макрона представив довгоочікуваний відповідь на вуличні протести "жовтих жилетів". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Макрон під час телевізійної промови виклав перші конкретні заходи, які будуть прийняті у відповідь на занепокоєння, висловлені в ході понад 10 тис. дебатів, які відбулися по всій країні, а також майже 2 млн пропозицій, зроблених в інтернеті.

Макрон заявив, що Франція "значно" скоротить податок на прибуток. Президент хоче "скоротити податки для максимальної кількості громадян і особливо тих, хто працює, середнього класу".

Він сказав, що розглядає питання про фінансування цих заходів шляхом скорочення державних витрат. При цьому лідер французів не уточнив позицію про те, що треба змусити людей працювати довше, перш ніж виходити на пенсію.

Також президент хоче зменшити кількість депутатів у парламенті, а також змінити систему виборів у парламент, щоб вона краще відображала розмаїття політичних партій Франції.

"Ми можемо поліпшити парламент і зробити його більш ефективним", - заявив Макрон.

За його словами, він також планує спростити громадянам процедуру ініціювання національних референдумів.

Нагадаємо, 6 квітня у Франції поновилися акції протесту руху "жовтих жилетах". Дві колони з протестувальниками почали марші Парижем від площі Республіки і від площі біля хмарочоса Монпарнас. Ще на початку маніфестацій 21 учасник руху "жовтих жилетах" був затриманий через спроби провести маніфестації в заборонених зонах.

Крім того, Twitter відмовився поширювати рекламну кампанію МВС Франції, яка закликає голосувати на виборах в Європейський парламент.

Німеччина і Франція звинуватили РФ в порушенні Мінська через паспорти У Парижі на акції "жовтих жилетів" заарештовано понад 120 осіб
Вибори 2019 Результати виборів президента України Вибори 2019: як пройшов другий тур голосування
Новини України ФранціяЖовті жилети
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся