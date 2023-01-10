Макрофінансова допомога ЄС більше не прив'язана до програми МВФ. Але є умови

"MFA+ ЄС не пов'язана з поточною програмою моніторингу МВФ", - сказав у коментарі РБК-Україна заступник голови представництва ЄС Ремі Дюфло.

Фактично це означає, що навіть затягуванням виконання умов за програмою МВФ, що буває досить часто, фінансування від ЄС буде йти за графіком, але, звичайно ж, за умови виконання зобов'язань за програмою MFA+.

Дюфло повідомив, що умови стосуватимуться макрофінансової стабільності, структурних реформ та належного управління, верховенства права та енергетики, а також включатимуть терміни для їх виконання.

На сьогоднішній день остаточний варіант меморандуму ще не готовий. Але робота над документом триває і є наміри з обох боків закінчити її якнайшвидше.

Джерела видання в Офісі президента кажуть, що якихось чітких гарантій щодо фінансування поки що не можна дати, оскільки "ситуація нестандартна з невизначеним таймінгом". Однак поки що фінансування очікується без зривів і в необхідному обсязі.

"Є домовленості, що в місяць від ЄС буде по 1,5 млрд євро - плюс-мінус. США теж виділятимуть, напевно, траншами більшими, як минулого року. Тому виходитимемо на потрібну суму. Партнери це розуміють. Поки що це неформальні домовленості", - сказав співрозмовник видання.