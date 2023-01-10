Макрофинансовая помощь ЕС больше не привязана к программе МВФ. Но есть условия

"MFA+ ЕС не связана с текущей программой мониторинга МВФ", - сказал в комментарии РБК-Украина заместитель главы представительства ЕС Реми Дюфло.

Фактически это означает, что даже при затягивании выполнения условий по программе МВФ, что бывает довольно часто, финансирование от ЕС будет идти по графику, но, конечно же, при условии выполнения обязательств по программе MFA+.

Дюфло сообщил, что условия будут касаться макрофинансовой стабильности, структурных реформ и надлежащего управления, верховенства права и энергетики, а также будут включать сроки для их выполнения.

На сегодняшний день окончательный вариант меморандума еще не готов. Но работа над документом идет и есть намерения с обеих сторон закончить ее как можно быстрее.

Источники издания в Офисе президента говорят, что каких-то четких гарантий по финансированию пока дать нельзя, поскольку "ситуация нестандартная с неопределенным таймингом". Однако пока финансирование ожидается без срывов и в необходимом объеме.

"Есть договоренности, что в месяц от ЕС будет по 1,5 млрд евро - плюс-минус. США тоже будут выделять, наверное, траншами покрупнее, как в прошлом году. Потому будем выходить на нужную сумму. Партнеры это понимают. Пока это неформальные договоренности", - сказал собеседник издания.