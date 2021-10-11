Макогон ответил на заявление Путина, что ГТС Украины "может лопнуть"

"Кремль ставит под сомнение техническое состояние украинской ГТС с целью заставить ЕС как можно быстрее сертифицировать "Северный поток-2", - подчеркнул он.

Макогон отметил, что "Оператор ГТС Украина" проводит масштабную программу модернизации газотранспортной системы. По его словам, в этом году уже профинансированы на около 4,6 млрд гривен ремонты, диагностика, техническое обслуживание и капитальные инвестиции ГТС.

"Строится две новых компрессорные станции "Бар" и "Яготин", еще 8 мы планируем закончить до 2025 года. Наш план развития предусматривает инвестиции в объеме 1,5 млрд долларов в следующие 10 лет", - добавил глава компании.

Он обратил внимание на статистику инцидентов в российской газотранспортной системе, рекомендовав российским коллегам увеличить инвестиции в собственную ГТС.

"Северный поток - это лишь незначительно часть российской ГТС, которая требует ежедневного внимания. Поэтому средства, которые были потрачены на избыточный "Северный поток-2, можно было бы потратить на обновление российской ГТС", - резюмировал Макогон.