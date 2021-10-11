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Макогон відповів на заяву Путіна, що ГТС України "може лопнути"

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Київ, Понеділок 11 жовтня 2021 18:40
Макогон відповів на заяву Путіна, що ГТС України "може лопнути" Фото: Сергій Макогон, голова ОГТС України (tsoua.com)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Заява президента РФ Володимира Путіна, що ГТС України "може лопнути" - це спроба тиску на Європу з метою якнайшвидшої сертифікації "Північного потоку-2". Глава "Оператора ГТС України" Сергій Макогон відзначив масштабну програму модернізації української транзитної системи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Макогона в Facebook.

"Кремль ставить під сумнів технічний стан української ГТС з метою змусити ЄС якнайшвидше сертифікувати "Північний потік-2", - підкреслив він.

Макогон зазначив, що "Оператор ГТС Україна" проводить масштабну програму модернізації газотранспортної системи. За його словами, цього року вже профінансовано на близько 4,6 млрд гривень ремонти, Діагностика, технічне обслуговування та капітальні інвестиції ГТС.

"Будується дві нових компресорні станції "Бар" і "Яготин", ще 8 ми плануємо закінчити до 2025 року. Наш план розвитку передбачає інвестиції в обсязі 1,5 млрд доларів в наступні 10 років", - додав глава компанії.

Він звернув увагу на статистику інцидентів у російській газотранспортній системі, рекомендувавши російським колегам збільшити інвестиції у власну ГТС.

"Північний потік - це лише незначно частина російської ГТС, яка вимагає щоденної уваги. Тому кошти, які були витрачені на надлишковий "Північний потік-2, можна було б витратити на оновлення російської ГТС", - резюмував Макогон.

Нагадаємо, 6 жовтня Путін заявив, що Росія не буде збільшувати обсяги прокачування газу через Україну через нібито поганий стан української ГТС.

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Володимир Путін ГТС Російська Федерація Північний потік-2
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