"Макларен" заключил новый контракт с британским пилотом

Конюшня Формулы-1 "Макларен" подписала долгосрочное соглашение с британцем Ландо Норрисом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт "Макларена".
22-летний гонщик будет выступать за "серебряные стрелы" минимум до конца сезона-2025. Первенство этого года станет для Норриса четвертым подряд в составе "Макларена".
Условиями нового контракта не предусмотрен пункт о досрочном завершении сотрудничества. Поэтому сменить команду в ближайшие четыре года британский пилот не сможет.
Ландо Норрис уже провел за "Макларен" 60 Гран-при. В его активе 1 поул, 3 быстрейших круга и 5 подиумов. Лучший финиш Норриса – второе место в Монце в 2021 году.
Британская команда дебютировала в Формуле-1 еще в 1966 году и вместе с "Феррари" и "Уильямсом" принадлежит к категории исторических грандов. За годы выступлений в чемпионате "Макларен" завоевал 8 Кубков конструкторов и 12 чемпионских титулов.
Последняя победа по итогам сезона в командных соревнованиях датирована 1998 годом. Зато последний чемпионский титул "Макларен" оформил в 2008-м, когда болид пилотировал Льюис Хэмилтон.
К слову, раньше Формула-1 сделала обязательной вакцинацию от коронавируса на сезон-2022.