"Макларен" заключил новый контракт с британским пилотом

22-летний гонщик будет выступать за "серебряные стрелы" минимум до конца сезона-2025. Первенство этого года станет для Норриса четвертым подряд в составе "Макларена".

Условиями нового контракта не предусмотрен пункт о досрочном завершении сотрудничества. Поэтому сменить команду в ближайшие четыре года британский пилот не сможет.

Ландо Норрис уже провел за "Макларен" 60 Гран-при. В его активе 1 поул, 3 быстрейших круга и 5 подиумов. Лучший финиш Норриса – второе место в Монце в 2021 году.

Славное прошлое "Макларена"

Британская команда дебютировала в Формуле-1 еще в 1966 году и вместе с "Феррари" и "Уильямсом" принадлежит к категории исторических грандов. За годы выступлений в чемпионате "Макларен" завоевал 8 Кубков конструкторов и 12 чемпионских титулов.

Последняя победа по итогам сезона в командных соревнованиях датирована 1998 годом. Зато последний чемпионский титул "Макларен" оформил в 2008-м, когда болид пилотировал Льюис Хэмилтон.