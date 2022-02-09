"Макларен" уклав новий контракт із британським пілотом

22-річний гонщик виступатиме за "срібні стріли" мінімум до кінця сезону-2025. Цьогорічна першість стане для Норріса четвертою поспіль у складі "Макларена".

Умовами нового контракту не передбачено пункт про дострокове завершення співпраці. Тож змінити команду в найближчі чотири роки британський пілот не зможе.

Ландо Норріс провів за "Макларен" вже 60 Гран-прі. У його активі 1 поул, 3 найшвидших кола та 5 подіумів. Найкращий фініш Норріса – друге місце в Монці в 2021 році.

Славне минуле "Макларена"

Британська команда дебютувала у Формулі-1 ще в 1966 році та разом із "Феррарі" та "Вільямсом" належить до категорії історичних грандів. За роки виступів у чемпіонаті "Макларен" здобув 8 Кубків конструкторів і 12 чемпіонських титулів.

Остання перемога за підсумками сезону в командних змаганнях датована 1998 роком. Натомість наразі останній чемпіонський титул "Макларен" оформив у 2008-му, коли болід пілотував Льюїс Хемілтон.