UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Макларен" подыскал замену Риккардо среди резервистов

Фото: Оскар Пиастри во время сезона-2021 в Формуле-2 (facebook.com/formula2)
Автор: Антон Федорцив

Руководство команды Формулы-1 "Макларен" всерьез задумалось о досрочном разрыве контракта с Даниэлем Риккардо. В кокпите британской конюшни его может заменить соотечественник – Оскар Пиастри.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Race.

21-летний австралиец может стать основным пилотом Ф-1 в сезоне-2023. Боссы "Макларена" готовы прекратить сотрудничество с Рикардо, если тот не улучшит результаты во второй половине сезона.

Пиастри выбился в фавориты на место старшего соотечественника. Ранее пилота, являющегося в этом году резервистом "Альпин" и "Макларен", связывали с "Уильямсом". Там в сезоне-2023 Пиастри якобы должен был заменить Николя Латифи.

Однако канадец в последнее время улучшил результаты. В свою очередь Риккардо допустил критический дисбаланс в достижениях с партнером по команде – Ландо Норрисом. Британец набрал 64 очка в сезоне-2022, а опытный австралиец – всего 17.

Оскар Пиастри стал чемпионом Формулы-2 в 2021 году за рулем "Премы". До этого он триумфовал в Формуле-3. А в 2019-м стал чемпионом Формулы Рено Еврокубок.

Напомним, что пилот "Феррари" Леклер триумфовал на Гран-при Австрии после старта вторым.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Формула-1