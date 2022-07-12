"Макларен" підшукав заміну Ріккардо серед резервістів

21-річний австралієць може стати основним пілотом Ф-1 у сезоні-2023. Боси "Макларена" готові припинити співпрацю з Ріккардо, якщо той не покращить результати в другій половині сезону.

Піастрі вибився у фаворити на місце старшого співвітчизника. Раніше пілота, який цьогоріч є резервістом "Альпін" і "Макларен", пов'язували з "Вільямсом". Там у сезоні-2023 Піастрі нібито мав замінити Ніколя Латіфі.

Проте, канадець останнім часом покращив результати. Натомість Ріккардо допустив критичний дисбаланс у досягненнях із партнером по команді – Ландо Норрісом. Британець набрав 64 очки в сезоні-2022, а досвідчений австралієць – лише 17.

Оскар Піастрі став чемпіоном Формули-2 у 2021 році за кермом "Преми". Перед тим він тріумфував у Формулі-3. А в 2019-му став чемпіоном Формули Рено Єврокубок.