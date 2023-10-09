"Макларен" побив "вічний" рекорд "Ред Булла" за швидкістю піт-стопу: відео

Гран-прі Катару 2023 року в Королівських автоперегонах запам'ятається не лише третім чемпіонським титулом Макса Ферстаппена. Стайня "Макларен" оновила досягнення у швидкості проведення заміни гуми в боксах.
Про це заявив виконавчий директор команди Зак Браун, повідомляє РБК-Україна з посиланням на особистий Twitter функціонера.
Британська стайня встановив новий рекорд Формули-1 за швидкістю піт-стопу. Механіки "Макларена" обслужили Ландо Норріса за 1.8 секунди.
Знаменна подія трапилася на 28-му колі основної гонки в катарському Лусаїлі. "Макларен" зумів побити досягнення, що раніше встановив "Ред Булл". На Гран-прі Бразилії-2019 механіки "червоних биків" замінили шини на боліді Ферстаппена за 1.82 секунди.
"Новий світовий рекорд! Це свідчення наших безперервних тренувань і завзятої роботи нашої бригади механіків. Вітаю, командо!" – написав Браун.
Блискавичний темп персоналу британської стайні неабияк допоміг Норрісу в гонці. Британець був 10-м на стартовій решітці, але зміг пробитися на подіум на фініші. Пілот "Макларена" замкнув трійку найкращих після Ферстаппена та партнера по команді Піастрі.
До слова, раніше Ферстаппен гарантував черговий титул F1 за підсумками сезону.
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