"Макларен" побив "вічний" рекорд "Ред Булла" за швидкістю піт-стопу: відео

Гран-прі Катару 2023 року в Королівських автоперегонах запам'ятається не лише третім чемпіонським титулом Макса Ферстаппена. Стайня "Макларен" оновила досягнення у швидкості проведення заміни гуми в боксах.

Про це заявив виконавчий директор команди Зак Браун, повідомляє РБК-Україна з посиланням на особистий Twitter функціонера .

Британська стайня встановив новий рекорд Формули-1 за швидкістю піт-стопу. Механіки "Макларена" обслужили Ландо Норріса за 1.8 секунди.

Знаменна подія трапилася на 28-му колі основної гонки в катарському Лусаїлі. "Макларен" зумів побити досягнення, що раніше встановив "Ред Булл". На Гран-прі Бразилії-2019 механіки "червоних биків" замінили шини на боліді Ферстаппена за 1.82 секунди.

"Новий світовий рекорд! Це свідчення наших безперервних тренувань і завзятої роботи нашої бригади механіків. Вітаю, командо!" – написав Браун.

Блискавичний темп персоналу британської стайні неабияк допоміг Норрісу в гонці. Британець був 10-м на стартовій решітці, але зміг пробитися на подіум на фініші. Пілот "Макларена" замкнув трійку найкращих після Ферстаппена та партнера по команді Піастрі.