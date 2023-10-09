"Макларен" побив "вічний" рекорд "Ред Булла" за швидкістю піт-стопу: відео
Гран-прі Катару 2023 року в Королівських автоперегонах запам'ятається не лише третім чемпіонським титулом Макса Ферстаппена. Стайня "Макларен" оновила досягнення у швидкості проведення заміни гуми в боксах.
Про це заявив виконавчий директор команди Зак Браун, повідомляє РБК-Україна з посиланням на особистий Twitter функціонера.
Британська стайня встановив новий рекорд Формули-1 за швидкістю піт-стопу. Механіки "Макларена" обслужили Ландо Норріса за 1.8 секунди.
Знаменна подія трапилася на 28-му колі основної гонки в катарському Лусаїлі. "Макларен" зумів побити досягнення, що раніше встановив "Ред Булл". На Гран-прі Бразилії-2019 механіки "червоних биків" замінили шини на боліді Ферстаппена за 1.82 секунди.
"Новий світовий рекорд! Це свідчення наших безперервних тренувань і завзятої роботи нашої бригади механіків. Вітаю, командо!" – написав Браун.
Блискавичний темп персоналу британської стайні неабияк допоміг Норрісу в гонці. Британець був 10-м на стартовій решітці, але зміг пробитися на подіум на фініші. Пілот "Макларена" замкнув трійку найкращих після Ферстаппена та партнера по команді Піастрі.
RECORDE DE PIT STOP: McLaren leva apenas 1,8s para trocar os quatro pneus do carro de Lando Norris na melhor marca do ano e, possivelmente, da história da F1.— Esporte Na Band (@esportenaband) October 8, 2023
Oferecimento: @ipiranga #F1naBand pic.twitter.com/E1aePFSBbR
До слова, раніше Ферстаппен гарантував черговий титул F1 за підсумками сезону.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.