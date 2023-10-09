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"Макларен" побил "вечный" рекорд "Ред Булла" по скорости пит-стопа: видео

Лусаил, Понедельник 09 октября 2023 11:52
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"Макларен" побил "вечный" рекорд "Ред Булла" по скорости пит-стопа: видео Фото: "Макларен" отпраздновал двойной подиум на Ближнем Востоке (twitter.com/McLarenF1)
Автор: Антон Федорцив

Гран-при Катара 2023 года в Королевских автогонках запомнится не только третьим чемпионским титулом Макса Ферстаппена. Конюшня "Макларен" обновила достижение по скорости проведения замены резины в боксах.

Об этом заявил исполнительный директор команды Зак Браун, сообщает РБК-Украина со ссылкой на личный Twitter функционера.

Британская конюшня установила новый рекорд Формулы-1 по скорости пит-стопа. Механики "Макларена" обслужили Ландо Норриса за 1.8 секунды.

Знаменательное событие произошло на 28-м круге основной гонки в катарском Лусаиле. "Макларен" сумел побить достижение, которое ранее установил "Ред Булл". На Гран-при Бразилии-2019 механики красных быков заменили шины на болиде Ферстаппена за 1.82 секунды.

"Новый мировой рекорд! Это свидетельство наших непрерывных тренировок и упорной работы нашей бригады механиков. Поздравляю, команда!" – написал Браун.

Молниеносный темп персонала британской конюшни помог Норрису в гонке. Британец был 10-м на стартовой решетке, но смог пробиться на подиум на финише. Пилот "Макларена" замкнул тройку лучших после Ферстаппена и партнера по команде Пиастри.

К слову, ранее Ферстаппен гарантировал очередной титул F1 по итогам сезона.

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