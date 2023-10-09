"Макларен" побил "вечный" рекорд "Ред Булла" по скорости пит-стопа: видео

Гран-при Катара 2023 года в Королевских автогонках запомнится не только третьим чемпионским титулом Макса Ферстаппена. Конюшня "Макларен" обновила достижение по скорости проведения замены резины в боксах.

Об этом заявил исполнительный директор команды Зак Браун, сообщает РБК-Украина со ссылкой на личный Twitter функционера.

Британская конюшня установила новый рекорд Формулы-1 по скорости пит-стопа. Механики "Макларена" обслужили Ландо Норриса за 1.8 секунды. Знаменательное событие произошло на 28-м круге основной гонки в катарском Лусаиле. "Макларен" сумел побить достижение, которое ранее установил "Ред Булл". На Гран-при Бразилии-2019 механики красных быков заменили шины на болиде Ферстаппена за 1.82 секунды. "Новый мировой рекорд! Это свидетельство наших непрерывных тренировок и упорной работы нашей бригады механиков. Поздравляю, команда!" – написал Браун. Молниеносный темп персонала британской конюшни помог Норрису в гонке. Британец был 10-м на стартовой решетке, но смог пробиться на подиум на финише. Пилот "Макларена" замкнул тройку лучших после Ферстаппена и партнера по команде Пиастри. RECORDE DE PIT STOP: McLaren leva apenas 1,8s para trocar os quatro pneus do carro de Lando Norris na melhor marca do ano e, possivelmente, da história da F1.



Oferecimento: @ipiranga #F1naBand pic.twitter.com/E1aePFSBbR — Esporte Na Band (@esportenaband) October 8, 2023