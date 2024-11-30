"Макларен" оформив дубль з фотофінішем у спринті Гран-прі Катару

На перших метрах дистанції гонщик британської стайні Норріс холоднокровно втримав першу позицію. Натомість його напарник у боротьбі за друге місце пройшов Расселла з "Мерседеса".

Ця двійка пілотів перебувала в епіцентр подій впродовж усієї короткої гонки. Расселл раз у раз намагався атакувати Піастрі в першому повороті. Однак, щоразу британцю не вистачило дещиці, щоб випередити австралійського пілота.

Ключовою перевагою гонщика "Макларена" була зона DRS, якою з ним люб'язно ділився Норріс. Гречність останнього набула неймовірного розмаху на фінішній прямій. Британський пілот пропустив Піастрі вперед, щоб той переміг. Так Норріс віддячив напарнику за подібний маневр у Сан-Паулу.

Дует із "Макларена" на подіумі доповнив Расселл. Далі фінішували пілоти "Феррарі" Сайнс і Леклер, гонщик "Мерседеса" Хемілтон, Хюлькенберг із "Хааса" та Ферстаппен ("Ред Булл"). Чемпіон сезону-2024 невдало стартував, опустився на 9-те місце та зумів відіграти лише одну позицію.

Класифікація спринту Гран-прі Катару-2024: