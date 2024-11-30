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"Макларен" оформил дубль с фотофинишем в спринте Гран-при Катара

Фото: Ландо Норрис вернул долг Оскару Пиастри (x.com/McLarenF1)
Автор: Антон Федорцив

Пилот "Макларена" Оскар Пиастри выиграл короткий заезд на Международном автодроме Лусаила.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты спринта.

На первых метрах дистанции гонщик британской конюшни Норрис хладнокровно удержал первую позицию. В свою очередь его напарник в борьбе за второе место прошел Расселла из "Мерседеса".

Эта двойка пилотов находилась в эпицентре событий на протяжении всей короткой гонки. Расселл то и дело пытался атаковать Пиастри в первом повороте. Однако каждый раз британцу не хватило толики, чтобы опередить австралийского пилота.

Ключевым преимуществом гонщика "Макларена" была зона DRS, которой с ним любезно делился Норрис. Учтивость последнего приобрела невероятный размах на финишной прямой. Британский пилот пропустил Пиастри вперед, чтобы тот победил. Так Норрис отблагодарил напарника за подобный маневр в Сан-Паулу.

Дуэт из "Макларена" на подиуме дополнил Расселл. Далее финишировали пилоты "Феррари" Сайнс и Леклер, гонщик "Мерседеса" Хэмилтон, Хюлькенберг из "Хааса" и Ферстаппен ("Ред Булл"). Чемпион сезона-2024 неудачно стартовал, опустился на 9-е место и сумел отыграть только одну позицию.

Классификация спринта Гран-при Катара-2024:

  1. Оскар Пиастри
  2. Ландо Норрис (+0.136)
  3. Джордж Расселл (+0.410)

 

К слову, накануне подготовили анонс главных спортивных событий субботы и воскресенья.

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