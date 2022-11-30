UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Макларен" обрав пілотів на дебютний сезон у Формулі E

Фото: Головні дійові особи "Макларена" на сезон 2022/23 Формули E (mclaren.com)
Автор: Антон Федорців

Новачок прийдешнього сезону "електричної" Формули – "Макларен" – оголосив склад стайні. Боротьбу в кампанії 2022/23 поведе німецько-британський дует гонщиків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт команди.

Британська команда оголосила імена пілотів на новий сезон. За кермо "Макларена" сядуть Рене Раст із Німеччини та британський гонщик Джейк Х'юз.

Перший знайомий із особливостями Формули E, де виступав за "Агурі" та "Ауді". Усього 36-річний пілот провів 22 eПрі в трьох різних сезонах. Найкращий результат – друге місце в Пуеблі в сезоні 2020/21.

Натомість для другого прийдешній сезон – дебютний в "електричній" Формулі. Раніше Х'юз був гонщиком Формули-2, а також пілотом симулятора низки команд Формули-1, зокрема "Мерседеса". Найбільшим досягненням у кар'єрі 28-річного британця залишається титул у місцевій Формулі-4 (2013) та три перемоги у Формулі-3.

Прийдешній сезон також стане дебютним і для "Макларена". Команда в пелотоні "електричної" Формули замінить "Мерседес", який після здобуття обох титулів у сезоні 2021/22 вирішив згорнути програму в серії.

До слова, нідерландець Ферстаппен виграв фінальний гран-прі нинішнього сезону Формули-1.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News