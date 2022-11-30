"Макларен" обрав пілотів на дебютний сезон у Формулі E

Британська команда оголосила імена пілотів на новий сезон. За кермо "Макларена" сядуть Рене Раст із Німеччини та британський гонщик Джейк Х'юз.

Перший знайомий із особливостями Формули E, де виступав за "Агурі" та "Ауді". Усього 36-річний пілот провів 22 eПрі в трьох різних сезонах. Найкращий результат – друге місце в Пуеблі в сезоні 2020/21.

Натомість для другого прийдешній сезон – дебютний в "електричній" Формулі. Раніше Х'юз був гонщиком Формули-2, а також пілотом симулятора низки команд Формули-1, зокрема "Мерседеса". Найбільшим досягненням у кар'єрі 28-річного британця залишається титул у місцевій Формулі-4 (2013) та три перемоги у Формулі-3.

Прийдешній сезон також стане дебютним і для "Макларена". Команда в пелотоні "електричної" Формули замінить "Мерседес", який після здобуття обох титулів у сезоні 2021/22 вирішив згорнути програму в серії.