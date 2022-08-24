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"Макларен" договорился о разрыве контракта с пилотом

Фото: Даниэль Риккардо (крайний справа) покинет "Макларен" в конце сезона (twitter.com/McLarenF1)
Автор: Антон Федорцив

Руководство британской команды Формулы-1 "Макларен" договорилось о досрочном завершении сотрудничества с Даниэлем Риккардо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт конюшни.

Австралийский гонщик покинет команду из Уокинга после нынешнего сезона. У 33-летнего пилота был еще год по контракту с "Маклареном", но он уладил разрыв соглашения с командой.

Сезон-2022 стал вторым для Риккардо в "Макларене". В прошлом году австралиец сенсационно триумфовал на Гран-при Италии, стартовав с третьей позиции после спринта. Всего в предыдущем сезоне Риккардо набрал 115 очков.

В нынешнем сезоне результаты пилота "Макларена" значительно ухудшились. В 13-ти гонках он всего 4 раза финишировал в очковой зоне. Тем временем у его партнера по команде – Ландо Норриса – 10 таких финишей.

Место Риккардо в кокпите "Макларена" на новый сезон, вероятнее всего, отнимет Оскар Пиастри. Чемпион Формулы-2 мог оказаться в "Альпин", но там не смогли вовремя подтвердить контракт для него. В свою очередь Риккардо может сесть за руль именно "Альпин".

К слову, экс-пилот "Макларена" Вандорн стал чемпионом Формулы E в сезоне 2021/22.

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Формула-1