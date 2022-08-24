"Макларен" договорился о разрыве контракта с пилотом

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт конюшни .

Австралийский гонщик покинет команду из Уокинга после нынешнего сезона. У 33-летнего пилота был еще год по контракту с "Маклареном", но он уладил разрыв соглашения с командой.

Сезон-2022 стал вторым для Риккардо в "Макларене". В прошлом году австралиец сенсационно триумфовал на Гран-при Италии, стартовав с третьей позиции после спринта. Всего в предыдущем сезоне Риккардо набрал 115 очков.

В нынешнем сезоне результаты пилота "Макларена" значительно ухудшились. В 13-ти гонках он всего 4 раза финишировал в очковой зоне. Тем временем у его партнера по команде – Ландо Норриса – 10 таких финишей.

Место Риккардо в кокпите "Макларена" на новый сезон, вероятнее всего, отнимет Оскар Пиастри. Чемпион Формулы-2 мог оказаться в "Альпин", но там не смогли вовремя подтвердить контракт для него. В свою очередь Риккардо может сесть за руль именно "Альпин".