"Макларен" договорился о разрыве контракта с пилотом
Руководство британской команды Формулы-1 "Макларен" договорилось о досрочном завершении сотрудничества с Даниэлем Риккардо.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт конюшни.
Австралийский гонщик покинет команду из Уокинга после нынешнего сезона. У 33-летнего пилота был еще год по контракту с "Маклареном", но он уладил разрыв соглашения с командой.
Сезон-2022 стал вторым для Риккардо в "Макларене". В прошлом году австралиец сенсационно триумфовал на Гран-при Италии, стартовав с третьей позиции после спринта. Всего в предыдущем сезоне Риккардо набрал 115 очков.
В нынешнем сезоне результаты пилота "Макларена" значительно ухудшились. В 13-ти гонках он всего 4 раза финишировал в очковой зоне. Тем временем у его партнера по команде – Ландо Норриса – 10 таких финишей.
Место Риккардо в кокпите "Макларена" на новый сезон, вероятнее всего, отнимет Оскар Пиастри. Чемпион Формулы-2 мог оказаться в "Альпин", но там не смогли вовремя подтвердить контракт для него. В свою очередь Риккардо может сесть за руль именно "Альпин".
McLaren Racing and Daniel Ricciardo have mutually agreed that Daniel will leave the team at the end of the 2022 season.— McLaren (@McLarenF1) August 24, 2022
The team thanks Daniel for his dedication and contribution, including that memorable win in Monza. We look forward to finishing the season strongly together.
К слову, экс-пилот "Макларена" Вандорн стал чемпионом Формулы E в сезоне 2021/22.
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