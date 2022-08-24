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"Макларен" домовився про розрив контракту з пілотом

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Вокінг, Середа 24 серпня 2022 18:05
"Макларен" домовився про розрив контракту з пілотом Фото: Даніель Ріккардо (крайній праворуч) покине "Макларен" у кінці сезону (twitter.com/McLarenF1)
Автор: Антон Федорців

Керівництво британської команди Формули-1 "Макларен" домовилося про дострокове завершення співпраці з Даніелем Ріккардо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт стайні.

Австралійський гонщик покине команду з Вокінга після нинішнього сезону. 33-річний пілот мав ще рік за контрактом із "Маклареном", але владнав розрив угоди з командою.

Сезон-2022 став другим для Ріккардо в "Макларені". Торік австралієць сенсаційно тріумфував на Гран-прі Італії, стартувавши з третьої позиції після спринту. Усього в попередньому сезоні Ріккардо набрав 115 очок.

У ниніщньому сезоні результати пілота "Макларена" значно погіршилися. За 13 гонок він лише 4 рази фінішував в очковій зоні. Тим часом його партнер по команді – Ландо Норріс – має 10 таких фінішів.

Місце Ріккардо в кокпіті "Макларена" на новий сезон, найімовірніше, забере Оскар Піастрі. Чемпіон Формули-2 міг опинитися в "Альпін", але там не змогли вчасно підтвердити контракт для нього. Натомість Ріккардо може сісти за кермо саме "Альпін".

До слова, екс-пілот "Макларена" Вандорн став чемпіоном Формули E в сезоні 2021/22.

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