"Макларен" домовився про розрив контракту з пілотом

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт стайні .

Австралійський гонщик покине команду з Вокінга після нинішнього сезону. 33-річний пілот мав ще рік за контрактом із "Маклареном", але владнав розрив угоди з командою.

Сезон-2022 став другим для Ріккардо в "Макларені". Торік австралієць сенсаційно тріумфував на Гран-прі Італії, стартувавши з третьої позиції після спринту. Усього в попередньому сезоні Ріккардо набрав 115 очок.

У ниніщньому сезоні результати пілота "Макларена" значно погіршилися. За 13 гонок він лише 4 рази фінішував в очковій зоні. Тим часом його партнер по команді – Ландо Норріс – має 10 таких фінішів.

Місце Ріккардо в кокпіті "Макларена" на новий сезон, найімовірніше, забере Оскар Піастрі. Чемпіон Формули-2 міг опинитися в "Альпін", але там не змогли вчасно підтвердити контракт для нього. Натомість Ріккардо може сісти за кермо саме "Альпін".