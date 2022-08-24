"Макларен" домовився про розрив контракту з пілотом
Керівництво британської команди Формули-1 "Макларен" домовилося про дострокове завершення співпраці з Даніелем Ріккардо.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт стайні.
Австралійський гонщик покине команду з Вокінга після нинішнього сезону. 33-річний пілот мав ще рік за контрактом із "Маклареном", але владнав розрив угоди з командою.
Сезон-2022 став другим для Ріккардо в "Макларені". Торік австралієць сенсаційно тріумфував на Гран-прі Італії, стартувавши з третьої позиції після спринту. Усього в попередньому сезоні Ріккардо набрав 115 очок.
У ниніщньому сезоні результати пілота "Макларена" значно погіршилися. За 13 гонок він лише 4 рази фінішував в очковій зоні. Тим часом його партнер по команді – Ландо Норріс – має 10 таких фінішів.
Місце Ріккардо в кокпіті "Макларена" на новий сезон, найімовірніше, забере Оскар Піастрі. Чемпіон Формули-2 міг опинитися в "Альпін", але там не змогли вчасно підтвердити контракт для нього. Натомість Ріккардо може сісти за кермо саме "Альпін".
McLaren Racing and Daniel Ricciardo have mutually agreed that Daniel will leave the team at the end of the 2022 season.— McLaren (@McLarenF1) August 24, 2022
The team thanks Daniel for his dedication and contribution, including that memorable win in Monza. We look forward to finishing the season strongly together.
До слова, екс-пілот "Макларена" Вандорн став чемпіоном Формули E в сезоні 2021/22.
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