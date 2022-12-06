Маклафлін і Дуплантіс визнані легкоатлетами року: українці без нагород не залишились

Міжнародна федерація легкої атлетики роздала нагороди за підсумками 2022 року. Провідні титули забрали бігунка Маклафлін і стрибун із жердиною Дуплантіс.

Американка цьогоріч уперше здобула "золото" чемпіонату світу з бігу на 400 метрів із бар'єрами. У боротьбі за титул вона обійшла 9 конкуренток, зокрема і українську легкоатлетку Ярославу Магучіх. 23-річна Маклафлін також оновила світовий рекорд на три чверті секунди – 50,68.

Тим часом на турнірі в американському Юджині шведський спортсмен став першим в історії стрибуном із жердиною, якому підкорилася позначка 6,21 м. Цьогоріч Дуплантіс став чемпіоном світу на відкритому повітрі та в приміщенні. А літній сезон-2022 він завершив переможним фіналом Діамантовної ліги.

З-поміж інших призів два дісталися представникам України. Тренером року визнали Геннадія Зуєва. Він разом зі своїм підопічним Андрієм Проценком продовжили змагатися, попри тимчасову окупацію рідної Херсонщини.

Як наслідок, стрибун у висоту взяв бронзові медалі чемпіонатів світу та Європи. Водночас спеціальна премія президента організації дісталася Федерації легкої атлетики України. Нею організація вирішила відзначити незламність духу вітчизняних спортсменів у час повномасштабної війни РФ проти України.