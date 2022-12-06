Маклафлин и Дуплантис признаны легкоатлетами года: украинцы без наград не остались

Международная федерация легкой атлетики раздала награды по итогам 2022 года. Ведущие титулы забрали бегунья Маклафлин и прыгун с шестом Дуплантис.

Американка в этом году впервые завоевала "золото" чемпионата мира в беге на 400 метров с барьерами. В борьбе за титул она обошла 9 конкуренток, в том числе и украинскую легкоатлетку Ярославу Магучих. 23-летняя Маклафлин также обновила мировой рекорд на три четверти секунды – 50,68.

Тем временем на турнире в американском Юджине шведский спортсмен стал первым в истории прыгуном с шестом, покорившим отметку 6,21 м. В этом году Дуплантис стал чемпионом мира и на открытом воздухе, и в помещении. А летний сезон-2022 он завершил победным финалом Бриллиантовой лиги.

Из других призов два достались представителям Украины. Тренером года признали Геннадия Зуева. Он вместе со своим подопечным Андреем Проценко продолжили соревноваться, несмотря на временную оккупацию родной Херсонской области.

Как следствие, прыгун в высоту взял бронзовые медали чемпионатов мира и Европы. В то же время пециальная премия президента организации досталась Федерации легкой атлетики Украины. Ею организация решила отметить несокрушимость духа отечественных спортсменов во время полномасштабной войны РФ против Украины.