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Макгрегор повернеться в октагон пізніше за очікування: відомі терміни

Фото: Конор Макгрегор повинен здати тести на допінг (facebook.com/thenotoriousmma)
Автор: Антон Федорців

Шлях колишньої зірки чемпіонату змішаних єдиноборств Конора Макгрегора до повернення в UFC виявився тернистим. Ірландець зіткнувся з бюрократичними перепонами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на MMA News.

34-річний спортсмен повернеться в октагон мінімум за півроку. Він зобов'язаний пройти шестимісячне тестування на допінг.

Макгрегор перед відновленням кар'єри в UFC повинен надати два негативних тести на вживання заборонених препаратів. Президент чемпіонату Дана Вайт нещодавно заявив, що ірландець не увійшов до пулу антидопінгового тестування США. Усі зареєстровані бійці мають перебувати на обліку там.

Імовірно, в 2022 році Макгрегор взагалі не здавав тести на допінг. Антидопінгове агентство США відмовилося публічно коментувати статус ірландського бійця в пулі тестування.

Макгрегор востаннє виходив в октагон влітку торік. Два його останні поєдинки під егідою UFC – проти американця Дастіна Пуар'є – завершилися поразками технічним нокаутом. У другому бою ірландець ще й зламав ногу.

До слова, українець Потєря узгодив бій із екс-чемпіоном UFC на січень 2023-го.

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UFCКонор Макгрегор