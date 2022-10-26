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Макгрегор вернется в октагон позже ожиданий: известны сроки

Фото: Конор Макгрегор должен сдать тесты на допинг (facebook.com/thenotoriousmma)
Автор: Антон Федорцив

Путь бывшей звезды чемпионата смешанных единоборств Конора Макгрегора к возвращению в UFC оказался тернистым. Ирландец столкнулся с бюрократическими препятствиями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на MMA News.

34-летний спортсмен вернется в октагон минимум через полгода. Он должен пройти шестимесячное тестирование на допинг.

Макгрегор перед возобновлением карьеры в UFC должен предоставить два отрицательных теста на употребление запрещенных препаратов. Президент чемпионата Дана Уайт недавно заявил, что ирландец не вошел в пул антидопингового тестирования США. Все зарегистрированные бойцы должны состоять там на учете.

Вероятно, в 2022 году Макгрегор вообще не сдавал тесты на допинг. Антидопинговое агентство США отказалось публично комментировать статус ирландского бойца в пуле тестирования.

Макгрегор в последний раз выходил в октагон летом прошлого года. Два его последних поединка под эгидой UFC против американца Дастина Пуарье завершились поражениями техническим нокаутом. Во втором бою ирландец еще и сломал ногу.

К слову, украинец Потеря согласовал бой с экс-чемпионом UFC на январь 2023-го.

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UFCКонор Макгрегор