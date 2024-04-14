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Макгрегор официально возвращается в октагон: кто соперник и когда состоится бой UFC

Лас-Вегас, Воскресенье 14 апреля 2024 10:56
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Макгрегор официально возвращается в октагон: кто соперник и когда состоится бой UFC Фото: Конор Макгрегор на время завяжет с громкими вечеринками (twitter.com/TheNotoriousMMA)
Автор: Антон Федорцив

Ирландский боец Конор Макгрегор согласовал все детали поединка против американца Майкла Чендлера под эгидой Ultimate Fighting Championship (UFC).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Twitter чемпионата.

Бой Макгрегор – Чендлер назначен на 29 июня. Поединок состоится в рамках UFC 303. Мероприятие примет Лас-Вегас во время Международной бойцовской недели.

Макгрегор последний раз выходил в октагон летом 2021-го. Два его последних поединка под эгидой UFC против американца Дастина Порье завершились поражениями техническим нокаутом. Во втором бою ирландец еще и сломал ногу.

Последним соперником Чендлера также стал Порье. Поединок состоялся в ноябре 2022 года в Нью-Йорке. Чендлер потерпел поражение от соотечественника, который удачно применил удушающий прием сзади.

Кто такой Конор Макгрегор

Уроженец пригорода Дублина, занимался футболом и боевыми искусствами. Бывший чемпион UFC в полулегком и легком весе, пробовался в профи-боксе.

Профессиональную карьеру в смешанных единоборствах начал в 2008 году. Провел 28 поединков в октагоне, в которых одержал 22 победы. Вышел на выставочный боксерский поединок против Флойда Мейвезера в 2017 году. Заработал за бой ориентировочно 130 млн долларов.

Часто оказывается в разнлизчных скандалах. Летом был обвинен в сексуальном насилии в ходе финальной серии НБА. В 2019 году дважды попал в подобные инциденты на родине. В марте вышел фильм "Придорожное заведение", где сыграл главную роль рядом с Джейком Джилленголом.

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