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Македонський подарунок для України і синдром нічиїх: що сталося у відборі до Євро-2024

Європа, Неділя 10 вересня 2023 10:55
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Македонський подарунок для України і синдром нічиїх: що сталося у відборі до Євро-2024 Фото: Македонці та італійці розписали нічию на користь збірної України (facebook.com/footballfederationofmacedonia)
Автор: Антон Федорців

Сімома матчами в суботу завершився 5-й тур кваліфікації до чемпіонату Європи 2024 року. Збірні Бельгії та Швеції здобули перемоги, а збірна Італії втратила очки в Скоп'є.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.

Македонський подарунок для України і синдром нічиїх: що сталося у відборі до Євро-2024

Національна команда Італії з новим керманичем на чолі – Лучано Спаллетті – не змогла переграти Північну Македонія. "Скуадра Адзурра" повела на старті другої половини, коли Іммобіле в затяжній атаці добив м'яч у сітку. Але в кінцівці македонці зрівняли завдяки класному штрафному Барді.

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Зате втримав переможний рахунок інший гранд – Бельгія. "Червоні дияволи" засмутили азербайджанців у Баку перед перервою. Це Карраско підставився під удар Бакайоко з дистанції та повністю дезорієнтував голкіпера, тож м'яч закотився у ворота. Більше команди не забивали.

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Жодних проблем із естонцями не мала збірна Швеції. Скандинави забили тричі ще до перерви. Дьокереш перед воротами замкнув простріл від правого краю штрафного, Кулусевскі реалізував вихід віч-на-віч, а Ісак забив головою. Після перерви Куайсон вдало завершив контратаку. Натомість Клаессон ефектно замкнув головою навіс партнера.

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Ще три поєдинки завершилися внічию. Білорусь на виїзді не змогла розібратися зі збірною Андорри (0:0), а от Косово двічі поступалося збірній Швейцарії вдома, але змогло вирвати нічию (2:2). Румунська збірна відкрила рахунок у протистоянні з Ізраїлем, але пропустила в другому таймі.

До слова, напередодні збірна України розписала бойову нічию з Англією у відборі до Євро-2024.

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