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Интервью

Переговоры о названии Македонии на стадии завершения, - МИД страны

НовостиПолитика    28.05.2018 - 21:29
Фото: Никола Димитров (wikimedia.org)
Фото: Никола Димитров (wikimedia.org)

Соглашение о названии Македонии может быть согласовано до саммита ЕС в конце июня

Министр иностранных дел Македонии Никола Димитров после переговоров в Брюсселе заявил, что переговоры с Грецией о названии Бывшей югославской республики пока на "завершающей стадии". Об этом сообщает AFP.

"Переговоры будут продолжаться между экспертами по юридическим и техническим вопросам", - отметил Димитров.

По его словам, соглашение находится на "завершающей стадии" и может быть согласовано до запланированного саммита ЕС в конце июня.

Также указано, что обсуждаемые название страны включает такие варианты, как "Новая Македония" и "Верхняя Македония".

Напомним, 20 мая премьер-министр Македонии Зоран Заев заявил о достижении администрацией согласия с греческими лидерами о новом названии страны, которое может положить конец многолетнему спору между балканскими соседями. Тогда сообщалось, что название "Республика Илинденская Македония" было согласовано как компромиссное обеими сторонами и будет вынесено на референдум для одобрения гражданами Македонии.

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Теги публикации: Македония, Греция, название  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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