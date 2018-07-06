В Македонії парламент подолав вето президента щодо перейменування

Погодити перейменування мають ще громадяни країни на референдумі

В Македонії парламент подолав вето президента Гьорге Іванова щодо зміни назви країни. Про це повідомляє DW.

Як повідомляється, за це проголосували 69 зі 120 депутатів, ще раз визначивши, що країна має змінити назву на Республіка Північна Македонія.

Так, в червні Гьорге Іванов відмовився підписати договір із Грецією про зміну назви країни. Він зазначив, що вона "шкодить національній ідентичності" македонців та ставить країну в залежність від Греції.

Разом з тим, угоду повинні схвалити ще македонці на референдумі. У разі схвалення мають бути внесені зміни до конституції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що влада Македонії та Греції домовилися про зміну назви Республіка Македонія.

Документ на 20 сторінок про зміну назви колишньої югославської республіки буде підписаний, як тільки його затвердять уряди двох країн. Тоді питання буде вирішене остаточно.