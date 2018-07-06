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В Македонії парламент подолав вето президента щодо перейменування

НовиниПолітика    06.07.2018 - 00:59
Фото: прапор Македонії (flickr.com/Santa Fe Relocation Service)
Фото: прапор Македонії (flickr.com/Santa Fe Relocation Service)

Погодити перейменування мають ще громадяни країни на референдумі

В Македонії парламент подолав вето президента Гьорге Іванова щодо зміни назви країни. Про це повідомляє DW.

Як повідомляється, за це проголосували 69 зі 120 депутатів, ще раз визначивши, що країна має змінити назву на Республіка Північна Македонія.

Так, в червні Гьорге Іванов відмовився підписати договір із Грецією про зміну назви країни. Він зазначив, що вона "шкодить національній ідентичності" македонців та ставить країну в залежність від Греції.

Разом з тим, угоду повинні схвалити ще македонці на референдумі. У разі схвалення мають бути внесені зміни до конституції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що влада Македонії та Греції домовилися про зміну назви Республіка Македонія.

Документ на 20 сторінок про зміну назви колишньої югославської республіки буде підписаний, як тільки його затвердять уряди двох країн. Тоді питання буде вирішене остаточно.

Усі пленарні засідання Ради у червні відвідали лише 38% депутатів, - КВУ Президент Македонії наклав вето на перейменування країни
Теги публікації: Парламент, Македония, переименование  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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