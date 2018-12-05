В Македонии арестовали экс-главу Службы безопасности

Фото: Владимир Атанасовський (mvr.gov.mk)

Его обвиняют в организации штурма парламента Македонии, который произошел в апреле 2017 года

В Македонии полицейские задержали бывшего руководителя Службы безопасности и контрразведки страны Владимира Атанасовского, которого подозревают в организации штурма парламента страны в апреле 2017 года. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Balkan Insight.

Сообщается, что чиновника взяли под стражу на 30 дней. Его обвиняют в организации штурма парламента Македонии, который произошел в апреле 2017 года.

Ранее двое основных подозреваемых по делу о штурме македонского Собрания - братья Стефан и Михаил Младеновски - назвали экс-главу спецслужбы Македонии одним из организатором этого инцидента.

Отметим, в апреле прошлого года в столице Македонии Скопье демонстранты захватили здание парламента и выступили против избрания спикером этнического албанца Талята Джафери.

Как отмечается, это произошло после заявления об избрании спикером парламента этнического албанца Талята Джафери, лидера Демократического союза за интеграцию, представляющий интересы албанцев в Македонии. Протестующие устроили драку с полицией, а внутри здания нападали на депутатов. Несколько человек, включая главу фракции социал-демократов Зорана Заева, получили ранения.