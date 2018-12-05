У Македонії арештували екс-главу Служби безпеки

Фото: Владимир Атанасовський (mvr.gov.mk)

Його звинувачують у організаціїї штурму парламенту Македонії, який відбувся в квітні 2017 року

У Македонії поліцейські затримали колишнього очільника Служби безпеки та контррозвідки країни Владимира Атанасовського, якого підозрюють у організації штурму парламенту країни у квітні 2017 року. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Balkan Insight.

Повідомляється, що чиновника взяли під варту на 30 днів. Його звинувачують у організаціїї штурму парламенту Македонії, який відбувся в квітні 2017 році.

Раніше двоє основних підозрюваних у справі щодо штурму македонського Собранія - брати Стефан та Михаїл Младеновські - назвали екс-главу спецслужби Македонії одним із організатором цього інциденту.

Відзначимо, у квітні минулого року у столиці Македонії Скоп'є демонстранти захопили будівлю парламенту і виступили проти обрання спікером етнічного албанця Талята Джафері.

Як зазначається, це сталося після заяви про обрання спікером парламенту етнічного албанця Талята Джафери, лідера Демократичного союзу за інтеграцію, що представляє інтереси албанців у Македонії. Протестувальники влаштували бійку з поліцією, а всередині будівлі нападали на депутатів. Кілька людей, включаючи главу фракції соціал-демократів Зорана Заєва, отримали поранення.