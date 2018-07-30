В Македонии 30 сентября пройдет референдум об изменении названия

Референдум будет иметь консультативный характер

Парламент Македонии сегодня, 30 июля, поддержал проведение референдума об изменении названия страны 30 сентября. Об этом сообщает македонское агентство Meta.

Отмечается, что референдум будет иметь консультативный характер. Граждане должны будут ответить на вопрос "Выступаете ли вы за членство в Европейском Союзе и НАТО, принимая соглашение между Республикой Македонией и Грецией?"

Парламентская группа VMRO-DPMNE предложила две поправки, однако парламент их отклонил.

Никола Миковски из VMRO-DPMNE отметил, что у группы есть вопросы относительно того, почему референдум будет иметь консультативный, а не обязательный характер. Кроме этого, по его мнению, вопрос сформулирован не точно и это введет граждан в заблуждение.

В свою очередь, координатор парламентской группы SDSM Томислав Тунтев заявил, что "никто не будет подписывать соглашение с Грецией, если это не означает, что Македония станет полноправным членом ЕС и НАТО".

Напомним, 10 июля генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Македонию пригласят к переговорам о вступлении в НАТО после того, как завершится процесс переименования страны.