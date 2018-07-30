У Македонії 30 вересня пройде референдум про зміну назви

Референдум матиме консультативний характер

Парламент Македонії сьогодні, 30 липня, підтримав проведення референдуму про зміну назви країни 30 вересня. Про це повідомляє македонське агентство Meta.

Зазначається, що референдум матиме консультативний характер. Громадяни повинні будуть відповісти на питання "Чи виступаєте ви за членство в Європейському Союзі і НАТО, приймаючи угоду між Республікою Македонією та Грецькою Республікою?"

Парламентська група VMRO-DPMNE запропонувала дві поправки, однак парламент їх відхилив.

Нікола Міковскі з VMRO-DPMNE зазначив, що у групи є питання щодо того, чому референдум матиме консультативний, а не обов'язковий характер. Крім цього, на його думку, питання сформульоване не точно і це введе громадян в оману.

У свою чергу, координатор парламентської групи SDSM Томіслав Тунтев заявив, що "ніхто не буде підписувати угоду з Грецією, якщо це не означає, що Македонія стане повноправним членом ЄС і НАТО".

Нагадаємо, 10 липня генсек НАТО Йенс Столтенберг повідомив, що Македонію запросять до переговорів про вступ до НАТО після того, як завершиться процес перейменування країни.