З "МакДональдз" у Черкасах вивезли пораненого стрільця, - джерела

У Черкасах вдень, 7 серпня, озброєний чоловік захопив ресторан "МакДональдз". Згодом з будівлі винесли пораненого, який виявився стрільцем.
Про це РБК-Україна повідомили джерела.
За інформацією джерел, чоловік, якого винесли пораненим із приміщення ресторану в Черкасах, виявився тим самим стрільцем. Він сам собі завдав поранень.
Наразі біля "МакДональдзу" по вулиці Смілянській працюють поліція та медики.
Більше деталей нині немає.
Нагадаємо, сьогодні чоловік зі зброєю увірвався до ресторану "МакДональдз", після чого в приміщенні пролунали вибухи.
На місце події оперативно прибули поліція, медики та спецпризначенці. Правоохоронці евакуювали відвідувачів і персонал закладу, територію оточили.
За попередніми даними, озброєний чоловік перебував усередині приміщення. На місці працює слідчо-оперативна група.