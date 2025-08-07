З "МакДональдз" у Черкасах вивезли пораненого стрільця, - джерела

Стрілянина в Черкасах

Нагадаємо, сьогодні чоловік зі зброєю увірвався до ресторану "МакДональдз", після чого в приміщенні пролунали вибухи.

На місце події оперативно прибули поліція, медики та спецпризначенці. Правоохоронці евакуювали відвідувачів і персонал закладу, територію оточили.

За попередніми даними, озброєний чоловік перебував усередині приміщення. На місці працює слідчо-оперативна група.