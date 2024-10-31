UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

Махінації в одеській МСЕК: організатора арештували з заставою у 10 млн гривень

Фото: організатора корупційної схеми в одеській МСЕК арештували (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Організатору схем з "інвалідністю" в одеській обласній МСЕК обрали запобіжний захід. Фігуранта арештували з заставою у 10 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань.

Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці організатору схеми встановлення фіктивної інвалідності військовозобов’язаним в одеській обласній МСЕК.

Підозрюваний має можливість вийти під заставу. Суд визначив суму застави у розмірі 10 млн гривень.

 

dbr.gov.ua

Деталі справи

Нагадаємо, днями ДБР повідомило, що в одеській обласній медико-соціальній експертній комісії викрили масштабну корупційну схему. Лікар "Одеської обласної клінічної лікарні" залучив до махінацій 12 лікарів з різних лікарень та посадовців МСЕК.

Фігуранти за хабарі оформлювали військовозобов'язаним фейкові інвалідності. Лікарі вигадували здоровим чоловікам діагнози та виготовляли необхідну медичну документацію. Військовозобов’язані з пакетом готових документів йшли до МСЕК, де їх зустрічали "підготовлені" члени комісії для оформлення інвалідності.

Вартість таких "послуг" становила від 6 до 12 тисяч доларів.

Лікарю-організатору повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України). Йому загрожує до 12 років за ґратами.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДБРКорупція