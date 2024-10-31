Махінації в одеській МСЕК: організатора арештували з заставою у 10 млн гривень

Деталі справи

Нагадаємо, днями ДБР повідомило, що в одеській обласній медико-соціальній експертній комісії викрили масштабну корупційну схему. Лікар "Одеської обласної клінічної лікарні" залучив до махінацій 12 лікарів з різних лікарень та посадовців МСЕК.

Фігуранти за хабарі оформлювали військовозобов'язаним фейкові інвалідності. Лікарі вигадували здоровим чоловікам діагнози та виготовляли необхідну медичну документацію. Військовозобов’язані з пакетом готових документів йшли до МСЕК, де їх зустрічали "підготовлені" члени комісії для оформлення інвалідності.

Вартість таких "послуг" становила від 6 до 12 тисяч доларів.

Лікарю-організатору повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України). Йому загрожує до 12 років за ґратами.

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