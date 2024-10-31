Махинации в одесской МСЭК: организатора арестовали с залогом в 10 млн гривен

Детали дела

Напомним, на днях ГБР сообщило, что в одесской областной медико-социальной экспертной комиссии разоблачили масштабную коррупционную схему. Врач "Одесской областной клинической больницы" привлек к махинациям 12 врачей из разных больниц и чиновников МСЭК.

Фигуранты за взятки оформляли военнообязанным фейковые инвалидности. Врачи придумывали здоровым мужчинам диагнозы и делали необходимую медицинскую документацию. Военнообязанные с пакетом готовых документов шли в МСЭК, где их встречали "подготовленные" члены комиссии по оформлению инвалидности.

Стоимость таких "услуг" составляла от 6 до 12 тысяч долларов.

Врачу-организатору сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом (ч. 3 ст. 368 УК Украины). Ему грозит до 12 лет за решеткой.

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