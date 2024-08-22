Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх здобула золото Діамантової ліги у стрибках у висоту. Змагання пройшли у швейцарській Лозанні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань.

Сьогодні, 22 серпня, Магучіх здобула золото на етапі Діамантової ліги у стрибках у висоту. Це перша нагорода українки після здобутого золота Олімпіади-2024. Магучіх з результатом 1,99 м стала першою, але вона все ще продовжує стрибати. Її колега, українка Ірина Геращенко не змогла взяти висоту 192 см на першому турнірі після бронзи на Олімпійських іграх-2024. Спортсменка завершила етап у Лозанні на 5-му місці. Турнірна таблиця виглядає так: Ярослава Магучіх (Україна) - 1,99; Елеанор Паттерсон (Австралія) - 1,96; Нікола Оліслагерс (Австралія) - 1,92; Крістіна Хонзель (Німеччина) - 1,92; Сафіна Садуллаєва (Узбекистан) - 1,88; Ірина Геращенко (Україна) - 1,88.