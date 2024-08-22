Магучіх здобула золото Діамантової ліги у стрибках у висоту
Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх здобула золото Діамантової ліги у стрибках у висоту. Змагання пройшли у швейцарській Лозанні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань.
Сьогодні, 22 серпня, Магучіх здобула золото на етапі Діамантової ліги у стрибках у висоту.
Це перша нагорода українки після здобутого золота Олімпіади-2024.
Магучіх з результатом 1,99 м стала першою, але вона все ще продовжує стрибати.
Її колега, українка Ірина Геращенко не змогла взяти висоту 192 см на першому турнірі після бронзи на Олімпійських іграх-2024. Спортсменка завершила етап у Лозанні на 5-му місці.
Турнірна таблиця виглядає так:
- Ярослава Магучіх (Україна) - 1,99;
- Елеанор Паттерсон (Австралія) - 1,96;
- Нікола Оліслагерс (Австралія) - 1,92;
- Крістіна Хонзель (Німеччина) - 1,92;
- Сафіна Садуллаєва (Узбекистан) - 1,88;
- Ірина Геращенко (Україна) - 1,88.
Нагадаємо, що 4 серпня українська легкоатлетка Ярослава Магучіх стала олімпійською чемпіонкою Парижа в стрибках у висоту.
Варто зазначити, що левову частину призового виграшу Магучіх віддала на благодійність. Кошти зокрема отримали кілька організацій, що допомагають тваринам.
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