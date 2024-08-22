ua en ru
Чт, 22 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Магучіх здобула золото Діамантової ліги у стрибках у висоту

Україна, Четвер 22 серпня 2024 23:09
UA EN RU
Магучіх здобула золото Діамантової ліги у стрибках у висоту Фото: українська легкоатлетка Ярослава Магучіх (t.me/nocukraine)
Автор: Каріна Левицька

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх здобула золото Діамантової ліги у стрибках у висоту. Змагання пройшли у швейцарській Лозанні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань.

Сьогодні, 22 серпня, Магучіх здобула золото на етапі Діамантової ліги у стрибках у висоту.

Це перша нагорода українки після здобутого золота Олімпіади-2024.

Магучіх з результатом 1,99 м стала першою, але вона все ще продовжує стрибати.

Її колега, українка Ірина Геращенко не змогла взяти висоту 192 см на першому турнірі після бронзи на Олімпійських іграх-2024. Спортсменка завершила етап у Лозанні на 5-му місці.

Турнірна таблиця виглядає так:

  1. Ярослава Магучіх (Україна) - 1,99;
  2. Елеанор Паттерсон (Австралія) - 1,96;
  3. Нікола Оліслагерс (Австралія) - 1,92;
  4. Крістіна Хонзель (Німеччина) - 1,92;
  5. Сафіна Садуллаєва (Узбекистан) - 1,88;
  6. Ірина Геращенко (Україна) - 1,88.

Нагадаємо, що 4 серпня українська легкоатлетка Ярослава Магучіх стала олімпійською чемпіонкою Парижа в стрибках у висоту.

Варто зазначити, що левову частину призового виграшу Магучіх віддала на благодійність. Кошти зокрема отримали кілька організацій, що допомагають тваринам.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Спортзал Ярослава Магучіх
NEWS
Головну задачу виконали. Третя штурмова розкрила подробиці наступу в Харківській області
Головну задачу виконали. Третя штурмова розкрила подробиці наступу в Харківській області
DAILY
Зона ризику. Чого чекати від наступу ЗСУ у Курській області і як це змінить війну
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч Зона ризику. Чого чекати від наступу ЗСУ у Курській області і як це змінить війну