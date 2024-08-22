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Магучих завоевала золото Бриллиантовой лиги в прыжках в высоту

Украина, Четверг 22 августа 2024 23:09
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Магучих завоевала золото Бриллиантовой лиги в прыжках в высоту Фото: украинская легкоатлетка Ярослава Магучих (t.me/nocukraine)
Автор: Карина Левицкая

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих завоевала золото Бриллиантовой лиги в прыжках в высоту. Соревнования прошли в швейцарской Лозанне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.

Сегодня, 22 августа, Магучих завоевала золото на этапе Бриллиантовой лиги в прыжках в высоту.

Это первая награда украинки после золота Олимпиады-2024.

Магучих с результатом 1,99 м стала первой, но она все еще продолжает прыгать.

Ее коллега, украинка Ирина Геращенко, не смогла взять высоту 192 см на первом турнире после бронзы на Олимпийских играх-2024. Спортсменка завершила этап в Лозанне на 5 месте.

Турнирная таблица выглядит так:

  1. Ярослава Магучих (Украина) - 1,99;
  2. Элеанор Паттерсон (Австралия) - 1,96;
  3. Никола Олислагерс (Австралия) - 1,92;
  4. Кристина Хонзель (Германия) - 1,92;
  5. Сафина Садуллаева (Узбекистан) - 1,88;
  6. Ирина Геращенко (Украина) - 1,88.

Напомним, что 4 августа украинская легкоатлетка Ярослава Магучих стала олимпийской чемпионкой Парижа в прыжках в высоту.

Следует отметить, что львиную часть призового выигрыша Магучих отдала на благотворительность. Средства, в частности, получили несколько организаций, помогающих животным.

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Спортзал Ярослава Магучих
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