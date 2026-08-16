Магучіх втретє поспіль виграла золото чемпіонату Європи

Як минув фінал

Магучіх розпочала виступ із висоти 1,92 метра й узяла її з першої спроби. Далі з другої спроби вона подолала 1,95 метра, а вирішальною стала висота 1,97 метра - цю планку не вдалося взяти жодній із суперниць, окрім українки. Саме на цій висоті Магучіх випередила польку Марію Жодзік і чорногорку Марію Вукович, узявши її з першої спроби.

Це вже третя перемога Магучіх на чемпіонатах Європи поспіль - вона незмінно вигравала це змагання, починаючи з 2022 року.

Як виступили інші українки

У фінал також кваліфікувалися Ірина Геращенко та Юлія Левченко, проте остання не змогла вийти на старт через травму. Геращенко посіла п'яте місце з результатом 1,92 метра - для неї це перший турнір найвищого рівня після вагітності.

Загальний медальний залік України

Разом із золотом Магучіх збірна України здобула на цьому чемпіонаті Європи ще три нагороди - срібло стрибуна у висоту Олега Дорощука та дві бронзові медалі: Михайла Кохана в метанні молота і Людмили Оляновської в півмарафонській спортивній ходьбі. Загалом у активі українців чотири медалі турніру.