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Магучіх втретє поспіль виграла золото чемпіонату Європи

01:48 16.08.2026 Нд
2 хв
Українка узяла вирішальну висоту з першої спроби
aimg Катерина Коваль
Фото: українська чемпіонка Ярослава Магучіх (Getty Images)

Ярослава Магучіх виграла золоту медаль чемпіонату Європи зі стрибків у висоту в британському Бірмінгемі. Це вже третя поспіль перемога українки на континентальній першості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне Спорт.

Як минув фінал

Магучіх розпочала виступ із висоти 1,92 метра й узяла її з першої спроби. Далі з другої спроби вона подолала 1,95 метра, а вирішальною стала висота 1,97 метра - цю планку не вдалося взяти жодній із суперниць, окрім українки. Саме на цій висоті Магучіх випередила польку Марію Жодзік і чорногорку Марію Вукович, узявши її з першої спроби.

Це вже третя перемога Магучіх на чемпіонатах Європи поспіль - вона незмінно вигравала це змагання, починаючи з 2022 року.

Як виступили інші українки

У фінал також кваліфікувалися Ірина Геращенко та Юлія Левченко, проте остання не змогла вийти на старт через травму. Геращенко посіла п'яте місце з результатом 1,92 метра - для неї це перший турнір найвищого рівня після вагітності.

Загальний медальний залік України

Разом із золотом Магучіх збірна України здобула на цьому чемпіонаті Європи ще три нагороди - срібло стрибуна у висоту Олега Дорощука та дві бронзові медалі: Михайла Кохана в метанні молота і Людмили Оляновської в півмарафонській спортивній ходьбі. Загалом у активі українців чотири медалі турніру.

Шлях до фіналу для обох українок був по-справжньому впевненим. Ще на кваліфікаційному етапі Магучіх та Геращенко без жодної помилки пробилися у фінал змагань, узявши необхідний норматив з першої спроби. Нагадаємо також, що напередодні турніру організатори вирішили заборонити скандальні ракурси під час трансляцій жіночих змагань з легкої атлетики.

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Ярослава Магучіх