Магучих в третий раз подряд выиграла золото чемпионата Европы

Как прошел финал

Магучих начала выступление с высоты 1,92 метра и взяла ее с первой попытки. Далее со второй попытки она преодолела 1,95 метра, а решающей стала высота 1,97 метра – эту планку не удалось взять ни одной из соперниц, кроме украинки. Именно на этой высоте Магучих опередила польку Марию Жодик и черногорку Марию Вукович, взяв ее с первой попытки.

Это уже третья победа Магучих на чемпионатах Европы подряд - она неизменно выигрывала это соревнование, начиная с 2022 года.

Как выступили другие украинки

В финал также квалифицировались Ирина Геращенко и Юлия Левченко, однако последняя не смогла выйти на старт из-за травмы. Геращенко заняла пятое место с результатом 1,92 метра - для нее это первый турнир самого высокого уровня после беременности.

Общий медальный зачет Украины

Вместе с золотом Магучих сборная Украины завоевала на этом чемпионате Европы еще три награды - серебро прыгуна в высоту Олега Дорощука и две бронзовые медали: Михаила Кохана в метании молота и Людмилы Оляновской в полумарафонской спортивной ходьбе. В активе украинцев четыре медали турнира.