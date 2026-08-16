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Магучих в третий раз подряд выиграла золото чемпионата Европы

01:48 16.08.2026 Вс
2 мин
Украинка взяла решающую высоту с первой попытки
aimg Екатерина Коваль
Фото: украинская чемпионка Ярослава Магучих (Getty Images)

Ярослава Магучих выиграла золотую медаль чемпионата Европы по прыжкам в высоту в британском Бирмингеме. Это уже третья победа украинки на континентальном первенстве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне Спорт.

Как прошел финал

Магучих начала выступление с высоты 1,92 метра и взяла ее с первой попытки. Далее со второй попытки она преодолела 1,95 метра, а решающей стала высота 1,97 метра – эту планку не удалось взять ни одной из соперниц, кроме украинки. Именно на этой высоте Магучих опередила польку Марию Жодик и черногорку Марию Вукович, взяв ее с первой попытки.

Это уже третья победа Магучих на чемпионатах Европы подряд - она неизменно выигрывала это соревнование, начиная с 2022 года.

Как выступили другие украинки

В финал также квалифицировались Ирина Геращенко и Юлия Левченко, однако последняя не смогла выйти на старт из-за травмы. Геращенко заняла пятое место с результатом 1,92 метра - для нее это первый турнир самого высокого уровня после беременности.

Общий медальный зачет Украины

Вместе с золотом Магучих сборная Украины завоевала на этом чемпионате Европы еще три награды - серебро прыгуна в высоту Олега Дорощука и две бронзовые медали: Михаила Кохана в метании молота и Людмилы Оляновской в полумарафонской спортивной ходьбе. В активе украинцев четыре медали турнира.

Путь в финал для обеих украинок был по-настоящему уверен. Еще на квалификационном этапе Магучих и Геращенко без ошибки пробились в финал соревнований, взяв необходимый норматив с первой попытки. Напомним также, что в преддверии турнира организаторы решили запретить скандальные ракурсы во время трансляций женских соревнований по легкой атлетике.

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