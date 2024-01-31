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Магучіх встановила найкращий результат сезону в світі

Фото: українська спортсменка Ярослава Магучіх (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Українка Ярослава Магучіх впевненою перемогою відрила 2024-й олімпійський рік. Спортсменка здобула нагороду найвищого ґатунку на етапі Світового легкоатлетичного туру "бронзової" категорії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Національного олімпійського комітету України та національної олімпійської збірної України.

"Щойно чинна чемпіонка світу зі стрибків у висоту здобула нагороду найвищого ґатунку на етапі Світового легкоатлетичного туру "бронзової" категорії  - "International Jump Meeting" у Котбусі (Німеччина), встановивши при цьому рекорд змагань і найкращий результат сезону у світі - 2.04!", - повідомили в НОК.

Зауважимо, що цей результат став повтором третього найкращого результату в кар'єрі Ярослави

Хід змагань

Шість з семи учасниць вже завершили боротьбу, тоді як учениця Тетяни Степанової її ще навіть не розпочинала.

Останньою, хто намагався скласти конкуренцію 22-річній дніпрянці була господарка сектору Імке Оннен. Проте усі три її спроби на висоті 1.98 м виявилися невдалими, тож в залік пішов результат 1.94. 

Магучіх натомість взялася штурмувати рекорд турніру і найкращий результат сезону в світі та з другої спроби досягла успіху - 2.04.

 

До слова, нещодавно швед Арман Дюплантіс оновив світовий рекорд у стрибках із жердиною.

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